13:59 09.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Жителям Крыма чтобы получать пенсию необходимо платить взносы в ПФУ, - Гройсман

Жителям оккупированного Россией Крыма для того, чтобы получать пенсии на подконтрольной Киеву территории Украины необходимо платить взносы в Пенсионный фонд.

Жителям Крыма чтобы получать пенсию необходимо платить взносы в ПФУ, - Гройсман

Речь идет о страховом стаже людей, которые работали и работают в Украине и платили взносы. Об этом в пятницу, 9 июня, журналистам во время пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, где бы человек ни работал, если он будет платить взносы в Пенсионный фонд Украины вопросов никаких не возникнет. Он может претендовать на пенсию, - пояснил глава правительства, отвечая на вопрос о том, будет ли учитываться на подконтрольной территории страны полученный в Крыму трудовой стаж.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман заверил, что украинская пенсионная реформа вскоре даст возможность поднять пенсионные выплаты девяти миллионам пенсионеров.


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