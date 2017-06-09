Жителям Крыма чтобы получать пенсию необходимо платить взносы в ПФУ, - Гройсман

Речь идет о страховом стаже людей, которые работали и работают в Украине и платили взносы. Об этом в пятницу, 9 июня, журналистам во время пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, где бы человек ни работал, если он будет платить взносы в Пенсионный фонд Украины вопросов никаких не возникнет. Он может претендовать на пенсию, - пояснил глава правительства, отвечая на вопрос о том, будет ли учитываться на подконтрольной территории страны полученный в Крыму трудовой стаж.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман заверил, что украинская пенсионная реформа вскоре даст возможность поднять пенсионные выплаты девяти миллионам пенсионеров.