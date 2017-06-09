Наличный доллар в пятницу упал до 26,18 гривен

Наличный евро потерял девять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,18 гривен, а евро можно купить по 29,45 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,25-26,00, продажи 26,05-26,35 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8913, продажи - 26,1827 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,90-29,15, продажи - 29,20-29,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,8513, продажи - 29,4471 гривен за евро. Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,450, продажи - 4,510-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,223, продажи - 4,660 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 8 июня, наличный доллар понизился на пять копеек. Наличный евро потерял 11 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,24 гривен, а евро можно было купить 29,54 гривен.