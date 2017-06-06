08:50 06.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется ниже 50 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 6 июня 2017 года, опустились ниже отметки в 50 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется ниже 50 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:01 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 49,23 доллара за баррель.

В свою очередь это на 0,51% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,17 доллара за баррель, потеряв 0,49%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  1 июня 2017 года, стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялаиь выше отметки в 51 доллар за баррель.


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