Нефть Brent торгуется ниже 50 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:01 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 49,23 доллара за баррель.

В свою очередь это на 0,51% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,17 доллара за баррель, потеряв 0,49%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 1 июня 2017 года, стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялаиь выше отметки в 51 доллар за баррель.