13:35 30.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацполиции предоставили 95 электромобилей

Глава украинского МВД А. Аваков уже презентовал 95 электроавто, которые были выделены для Нацполиции.

Нацполиции предоставили 95 электромобилей

Речь о выделении этих машин для правоохранителей, которые работают на Киевщине. Эти электромобили получены благодаря киотским квотам. Про это Аваков сообщил в рамках визит а всервисный центр, что в г. Белая Церковь.

По его словам - новые автомобили для полицейских уже зарегистрированы. Это будут первые электрические авто марки Mitsubishi Outlander, что были переданы нам корпорацией Mitsubishi. Глава корпорации решил предоставить нам скидку в 13-ть процентов на данные автомобили. Эти авто уже поступили для работы полиции – подчеркнул Аваков.

Как сообщал УРА-Информ, в марте в Украину привезли более 600-от авто для полиции.


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