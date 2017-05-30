Гройсман проверил ремонт волынских автодорог

Так, премьер сегодня оценивал процесс ремонта автодорог на Волыни. Эти данные при помощи интернета сегодня распространил Д. Столярчук – пресс-секретарь украинского главы правительства. Согласно его сообщению – сегодня премьер осматривал дороги – начиная от участка Н-17 от Львова до Луцка – около поселка Терешковцы. Как известно, ранее службу автодорог Волыни обвиняли в незаконной растрате 100 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине турецкая компания сумела выиграть тендер на проведение ремонта автодорог.