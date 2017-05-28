На Львовщине запустят шесть электростанций

К примеру - две ветроэлектростанции должны быть запущены уже в нынешнем году, а также заработают еще три солнечные электростанции и одна гидроэлектростанция. Эти сведения распространил глава ОГА области – О. Синютка, в процессе конференции по делам энергетики.

Он поведал про перспективы установления различных объектов энергетики, что возобновляется. Так, будет вскоре открыта гидроэлектростанция, ветроэлектростанции и несколько солнечных – подчеркул он.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Владимир Гройсман сообщал про новые проекты в области солнечной энергетики.