10:39 28.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На Львовщине запустят шесть электростанций

На Львовщине уже скоро хотят запустить в работу еще шесть электростанций.

На Львовщине запустят шесть электростанций

К примеру - две ветроэлектростанции должны быть запущены уже в нынешнем году, а также заработают еще три солнечные электростанции и одна гидроэлектростанция. Эти сведения распространил глава ОГА области – О. Синютка, в процессе конференции по делам энергетики.

Он поведал про перспективы установления различных объектов энергетики, что возобновляется. Так, будет вскоре открыта гидроэлектростанция, ветроэлектростанции и несколько солнечных – подчеркул он.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Владимир Гройсман сообщал про новые проекты в области солнечной энергетики.


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