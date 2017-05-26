08:15 26.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса

Национальный банк Украины отменил временную норму, которая сокращала максимальный срок для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров до 120 дней.

НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса

Теперь максимальный срок расчетов составит 180 дней, как это и определено в законе. Как сказано в сообщено в сообщении пресс-службы НБУ, принятие такого решения стало возможным, как благодаря длительной благоприятной ситуации на валютном рынке, так и результатом сбалансированности инфляционных рисков.

Таким образом, теперь иностранные инвесторы смогут возвращать вложенные в Украину деньги, что до этого момента было запрещено.

Также бизнесу разрешили досрочно погашать внешние кредиты и займы, если в качестве обеспечения расчетов по этим операциям было предоставлено обязательства международных финансовых организаций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Нацбанк понизил учетную ставку в Украине. Это свидетельствует о снижении уровня инфляции и ускорении темпов экономического роста в стране.


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