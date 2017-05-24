Украина сократила производство водки

Так, известно о том, что производство в Украине водки, которая содержит спирт в объеме 45 процентов, не учитывая данных по Севастополю и Крыму, а также мест, где проходит АТО, в апреле месяце было снижено примерно на 18-ть процентов. Объемы производства составили примерно 690 тысяч дал.

Такие данные приводит Госстат – в представленном специалистами отчете по вопросам производства. При этом известно, что объемы производства водки состоянием на март 2017-го года возросли на 71 процент. В течение всего четырех месяцев произвели примерно четыре с половиной миллиона дал.

Как сообщал УРА-Информ, в Америке презентовали безвредную для печени водку.