12:10 24.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина сократила производство водки

В апреле месяце нынешнего года в нашей стране было произведено примерно 690 тыс. дал водки.

Украина сократила производство водки

Так, известно о том, что производство в Украине водки, которая содержит спирт в объеме 45 процентов, не учитывая данных по Севастополю и Крыму, а также мест, где проходит АТО, в апреле месяце было снижено примерно на 18-ть процентов. Объемы производства составили примерно 690 тысяч дал.

Такие данные приводит Госстат – в представленном специалистами отчете по вопросам производства. При этом известно, что объемы производства водки состоянием на март 2017-го года возросли на 71 процент. В течение всего четырех месяцев произвели примерно четыре с половиной миллиона дал.

Как сообщал УРА-Информ, в Америке презентовали безвредную для печени водку.


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