13:14 24.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заявил, что лично отвечает за результат пенсионной реформы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов нести личную ответственность за результат пенсионной реформы.

Гройсман заявил, что лично отвечает за результат пенсионной реформы

Об этом глава правительства заявил в среду, 24 мая, во время заседания Кабинета министров Украины. Он также заверил, что сделает все для того, чтобы произвести обновление системы и поднять пенсии украинским пенсионерам.

Кто бы нам не пытался мешал, я подчеркиваю, критика, которая сегодня звучит, она является абсурдной, она является неправдивой и нечестной по отношению к украинским гражданам. При этом Гройсман отметил, что пенсионная реформа, которую сейчас предлагает правительство, самая масштабная в истории Украины, поскольку еще никто не проводил ни осовременивания пенсий, ни занимался тем, чтобы система была справедливой, а Пенсионный фонд стал бездефицитным.

Пенсионная реформа будет принята, и новая система заработает уже 1 октября 2017 года.

Для девяти миллионов пенсионеров будет поднята пенсия, а 5,620 миллионов из них получат еще более существенное повышение размера пенсий, - заверил премьер.

Напомним, как сообщал УРА-информ, 17 мая правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в пенсионной системы Украины".


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