НБУ ввел в обращение памятные монеты "Старый замок в Каменце-Подольском" - ФОТО

Национальный банк Украины выпусти две монеты "Старый замок в Каменце-Подольском", которые пополнили серию "Памятники архитектуры Украины". Как сказано на официальном сайте регулятора, одна из них серебряная - номиналом десять гривен, а вторая - нейзильберовая номиналом пять гривен, - говорится в сообщении.

Серебряная монета изготовлена ​​из серебра пробы 925, масса в чистоте - 31,1 грамм. Ее тираж составляет три тысячи штук. Стоит она 1000 гривен с футляром.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины и надпись УКРАИНА; в центре на зеркальном фоне - план старого замка в городе Каменце-Подольском; справа год чеканки монеты - 2017, внизу номинал - 10 ГРИВЕН.

На реверсе монеты изображен Каменец-Подольскую крепость и размещены надписи: Каменец-Подольский / СТАРЫЙ ЗАМОК (полукругом вверху).

Монета номиналом пять гривен изготовлена ​​из нейзильбера. Ее тираж составляет 40 тысяч, а стоит она 43 гривен.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины и надпись УКРАИНА; в центре на зеркальном фоне - план старого замка в г. Каменце-Подольском; справа год чеканки монеты - 2017, внизу номинал - 5 ГРИВЕН; справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображен Каменец-Подольскую крепость и размещены надписи: Каменец-Подольский / СТАРЫЙ ЗАМОК (полукругом вверху).

Напомнми, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины со вторника, 11 апреля, ввел в обращение новую монету из серебра. Номинал памятной монеты "Лев" - пять гривен, а ее тираж составит четыре тысячи штук.