Порошенко пообещал подписать закон о гарантировании вкладов ПриватБанка

Как заверил в воскресение, 14 мая, глава государства во время пресс-конференции, власти страны пытались тщательно просчитать возможные риски, связанные с подписанием и введением в действие закона о гарантировании вкладов ПриватБанка. Документ будет подписан, вето я применять не буду и вкладчикам ничего не угрожает, - пообещал президент, напомнив, что именно он инициировал принятие законопроекта, который предусматривал ответственность владельцев всех банков за искусственное доведение до банкротства или вывода средств и нанесение ущерба государству или вкладчикам.

На сегодняшний день есть несколько обращений в Национальное атикоррупционное бюро Украины и в прокуратуру с просьбой установить виновных и привлечь их к ответственности. Компромиссов тут никаких не будет, - добавил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 декабря 2016 ПриватБанк перешел в стопроцентную государственную собственность.