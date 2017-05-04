16:05 04.05.2017 | Экономика | Новости
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Биткойн вырос до рекордных 1400 долларов

Биткойн уже на данном этапе сумел вырасти до уровня выше 1400 долларов США.

Биткойн вырос до рекордных 1400 долларов

Это произошло во вторник – второго мая – по итогам увеличения стоимости примерно втрое в течение года. Последний же его рост можно объяснить хорошим спросом на него в Японии, где эта цифровая валюта уже признана вполне законным средством платежа – передает Reuters.

Cryptocompare при этом заявил, что примерно 50 процентов торгов за сутки прошли на обменном курсе - биткойн/иена. Известно, что жители Японии уже улучшили собственный взгляд на биткойны и теперь рассматривают валюту как обычное средство платежа.

Как сообщал УРА-Информ, в Японии биткойн был признан официально.


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