Биткойн вырос до рекордных 1400 долларов

Биткойн уже на данном этапе сумел вырасти до уровня выше 1400 долларов США.
Это произошло во вторник – второго мая – по итогам увеличения стоимости примерно втрое в течение года. Последний же его рост можно объяснить хорошим спросом на него в Японии, где эта цифровая валюта уже признана вполне законным средством платежа – передает Reuters.
Cryptocompare при этом заявил, что примерно 50 процентов торгов за сутки прошли на обменном курсе - биткойн/иена. Известно, что жители Японии уже улучшили собственный взгляд на биткойны и теперь рассматривают валюту как обычное средство платежа.
Как сообщал УРА-Информ, в Японии биткойн был признан официально.