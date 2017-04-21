НБУ намерен за пять лет сократить долю госбанков в системе до 30%, - Гонтарева

Это привело к нездоровой конкуренции на рынке. Поэтому Национальный банк Украины предлагает сократить свою долю до 30% в течение пяти лет. Об этом в пятницу, 21 апреля, во вермя "круглого стола" "Реформы банковского сектора в Украине: достижения, вызовы и прогнозы", организованном аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Она также отметила, что регулятор понимает важность обновления стратегии развития государственных банков. Сейчас их доли на рынке высока, а конкуренция в банковском секторе нездоровая, - констатировала глава центробанка, уточнив, что НБУ уже подготовил соответствующие предложения для обновления стратегии.

В результате банки должны получить специализацию и развивать соответствующие бизнес-модели, - пояснила Гонтарева, добавив, что "ПриватБанку" следует сосредоточиться на розничной деятельности и работать с населением и малым и средним бизнесом, тогда через пять лет его можно будет продать стратегическому инвестору или он сможет провести IPO.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Валерия Гонтарева 18 апреля, отправилась в Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне она намерена принять участие в ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. Как сообщает пресс-служба НБУ, в состав официальной делегации Украины также вошли министр финансов Александр Данилюк, заместители главы НБУ Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.