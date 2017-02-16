Причин для роста цен в маршрутках нет, - Розенко

Об этом заявил вице-премьер Украины Павел Розенко. По его словам – в делах повышения минимальной зарплаты замечены активные спекуляции и, и под этой маркой недобросовестные бизнесмены решили повысить цены на проезд.

При этом сейчас нет оснований для повышения цен на проезд в маршрутках — отметил Розенко.

По его словам, размер минимальной зарплаты не влияет на оплату работы водителей маршруток. Зарплата водителей составляет, в среднем, от 4,5 до 15 тыс. грн – зависимо от региона. Потому никакой необходимости нет приводить их оплату труда до 3200 грн.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в декабре 2016 г. был запущен первый ночной автобусный маршрут.