15:42 16.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Причин для роста цен в маршрутках нет, - Розенко

На сегодняшний день нет оснований для роста цен на проезд в маршрутных такси. 

Причин для роста цен в маршрутках нет, - Розенко

Об этом заявил вице-премьер Украины Павел Розенко. По его словам – в делах повышения минимальной зарплаты замечены активные спекуляции и, и под этой маркой недобросовестные бизнесмены решили повысить цены на проезд.

При этом сейчас нет оснований для повышения цен на проезд в маршрутках — отметил Розенко.

По его словам, размер минимальной зарплаты не влияет на оплату работы водителей маршруток. Зарплата водителей составляет, в среднем, от 4,5 до 15 тыс. грн – зависимо от региона. Потому никакой необходимости нет приводить их оплату труда до 3200 грн.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в декабре 2016 г. был запущен первый ночной автобусный маршрут.


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