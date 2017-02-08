В Украине продлена программа "теплых кредитов"

Также правительство усовершенствовало процедуру, предусмотрев объем финансирования в сумме 400 млн грн. Об этом поведал вице-премьер - министр регионального развития и ЖКХ Украины Геннадий Зубко – сообщает пресс-служба Минрегиона.

"Программа "теплых кредитов" уже показала свою эффективность, а также востребованность у граждан. С момента начала данной программы на внедрение энергоэффективных мер выдано более 163 тыс. кредитов на 2,7 млрд грн, которыми воспользовались люди, а также ОСМД и ЖСК – отметил Зубко.

Как сообщал УРА-Информ, на " теплые кредиты" Кабмин ранее выделил 100 млн грн.