Украинские АЭС за сутки произвели 268,99 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Отметим, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Кроме того, по состоянию на 8 фефраля на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

"На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 106-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 76-е сутки среднего планового ремонта", - гласит сообщение.

Добавим, что диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 010 МВт, ХАЭС - 2025 МВт.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинские АЭС за сутки произвели 269,03 млн кВт-ч электроэнергии.