16:36 08.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин изменил порядок выплат студентам социальных стипендий

Кабмин внес некоторые изменения в постановление от 28 декабря 2016 г. №1045, которым предполагается изменение выплат студентам соцстипендий.

Кабмин изменил порядок выплат студентам социальных стипендий

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, речь идет про дополнение некоторыми категориями студентов, которые имеют право на социальные стипендии. Прежде всего - речь о детях-инвалидах, а также о инвалидах 1-3 групп, гражданах, которые получают социальную помощь как малообеспеченные, и социальных стипендиях, которые получают по решениям Рады – отметил министр, представляя проект на заседании правительства.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Минфин предлагал профильному министерству отмену стипендий, а также платную магистратуру.


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