Кабмин изменил порядок выплат студентам социальных стипендий

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, речь идет про дополнение некоторыми категориями студентов, которые имеют право на социальные стипендии. Прежде всего - речь о детях-инвалидах, а также о инвалидах 1-3 групп, гражданах, которые получают социальную помощь как малообеспеченные, и социальных стипендиях, которые получают по решениям Рады – отметил министр, представляя проект на заседании правительства.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Минфин предлагал профильному министерству отмену стипендий, а также платную магистратуру.