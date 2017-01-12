16:13 12.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине в 2017 году построят 2,5 тысяч километров автодорог

В 2017 г. в Украине планируется построить 2,5 тыс км автодорог. 

В Украине в 2017 году построят 2,5 тысяч километров автодорог

Об этом сообщил глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках совещания в Одессе 12 января. По словам Порошенко – следует сделать так, чтобы на 2,5 тыс. км автодорог смогли выйти уже в 2017 году – отметил Порошенко.

При этом глава государства попросил местную власть обращать внимание на тех, кто выиграл тендер, на подрядчиков, а также на стоимость строительства километра дорог.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко рассказал про стоимость строительства в Одесской области автодорог. Эта стоимость – одна из наиболее высоких в Украине. Оценку стоимости строительства при этом также провела неправительственная организация.


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