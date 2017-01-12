Порошенко рассказал про стоимость строительства автодорог в Одесской области

Об этом Петр Порошенко заявил во время своего визита в Одесскую область. По словам Порошенко – Одесская область вошла в четверку регионов с наиболее высокой стоимостью строительства дорог. Он также отметил, что аналогичную проверку стоимости строительства уже ранее провела неправительственная организация. Порошенко убежден, что следует также провести качественные тендеры, а также своевременные проекты и тогда дорога на родину украинского президента будет достроена.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине было отремонтировано 44 тысячи километров дорог – состоянием на август 2016 г.