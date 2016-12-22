В НБУ ожидают оживления инвестиций в строительство в 2017 году

В 2016 году было выдано в два раза больше разрешений на строительство жилых домов, чем в 2015 году.
Об этом говорится в отчете "О финансовой стабильности", подготовленном Национальным банком Украины.
"В Украине было выдано 685 разрешений на строительство домов с двумя квартирами и более, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель превысил минимальное значение и свидетельствует о возможном оживлении инвестиций в строительство в будущем", - отметил регулятор.
Как отмечается, в отчете есть лидеры по объему строительства.
Так, кроме Киева и Киевской области, неизменными лидерами по объемам остаются Львовская, Одесская, Ивано-Франковская области. Кроме того, центры этих областей вместе со столицей удерживают первенство по вводу в эксплуатацию среди городов
По словам специалистов, в ближайшей перспективе рынок будет стабильным, поскольку фаза спада осталась позади. В свою очередь, за два года объем инвестиций в жилье в Киевской области вырос почти вдвое. Также ежегодно растут объемы в Броварах.
"В последнее время квартиры в пригороде столицы стали особенно популярными. Прежде всего это объясняется ценовой доступностью", - сообщили эксперты.
Отметим, что при выборе жилья для покупателя важную роль играют срок эксплуатации жилья, экология, качество воды, и развитость инфраструктуры.
В настоящее время квартира в столице стоит вдвое дороже, чем квартира в новом жилом комплексе пригорода.
Как сообщал Ура Информ, ранее в столице в одной из квартир произошел взрыв.