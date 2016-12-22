13:12 22.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Администрация в "ПриватБанке" отменена, - Шлапак

С сегодняшнего дня, четверга, 22 декабря, временная администрация, которая была введена в "ПриватБанке", отменена.

Администрация в

Уже до конца сегодняшнего дня клиенты смогут получить полный набор услуг. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве заявил глава правления банка Александр Шлапак.

Он также отметил, что сегодня решением правления все ограничения для клиентов сняты и они получат лучший сервис в Украине, несмотря на национализацию банка.

Я уверяю вас, вы получите лучший сервис, который только может быть предоставлен в Украине. Он и так лучший, и мы будем всячески его поддерживать, - заверил Шлапак.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.

Как сообщал УРА-Информ, вчера председатель правления национализированного " ПриватБанка" Александр Шлапак заявил об успешной стабилизации банка.


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