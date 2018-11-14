10:30 14.11.2018 | Культура | Новости
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Виктория Бэкхэм возвращается в Spice Girls

Виктория Бэкхэм внезапно заявила, что присоединится к Spice Girls. Но на сцену выходить она не собирается.

Виктория Бэкхэм возвращается в Spice Girls

Об этом Виктория сообщила в интервью изданию Vogue, с которым также провела фотоссесию.

Культовая группа 90-х Spice Girls возвращается. Мелани Браун, Эмма Бантон, Джери Холлиуэлл и Мелани Чисхолм объявили о воссоединении и отправляются в мировой тур. А вот 44-летняя Виктория Бекхэм воздержалась. По словам звезды, она с нетерпением ждет выступления экс-коллег, чтобы поддержать их из зрительного зала.

 "Конечно, я буду на одном из концертов! У девчонок большие планы, и я с нетерпением жду этого", - отмечает Бэкхэм.

Согласно информации международных изданий, причина отказа стал конфликт Виктории Бэкхэм с другой участницей Spice Girls Мелани Браун. Мелани два года назад в одном из интервью публично оскорбила Викторию, чем сильно задела чувства жены Дэвида Бекхэма.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", 1 июня 2019 года cостоится первое выступление группы Spice Girls в Манчестере.


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