В Украине запретили к просмотру еще один фильм

Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

В этом фильме российский актер Леонид Ярмольник сыграл роль отца главного героя Игоря. Роль самого Игоря сыграл украинский актер, комик - Владимир Зеленский.

К слову, ранее аналогичная ситуация произошла с телевизионным сериалом "Сваты". Госкино также запретило данный фильм в связи с тем, что одну из ведущих ролей в сериале сыграл российский актер Федор Добронравов, который попал в санкционный список Минкульта.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинское кино постоянно развивается и за первые десять месяцев 2018 года доходы от украинского кино в денежном эквиваленте выросли на 66 процентов.