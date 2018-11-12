11:29 12.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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В Украине запретили к просмотру еще один фильм

Министерство культуры Украины ввело санкции против российского актера Леонида Ярмольника. В связи с этим Государственное агентство Украины по вопросам кино добавило в список запрещенных фильмов “Любовь в большом городе – 2”.

В Украине запретили к просмотру еще один фильм

Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

В этом фильме российский актер Леонид Ярмольник сыграл роль отца главного героя Игоря. Роль самого Игоря сыграл украинский актер, комик - Владимир Зеленский.

К слову, ранее аналогичная ситуация произошла с телевизионным сериалом "Сваты". Госкино также запретило данный фильм в связи с тем, что одну из ведущих ролей в сериале сыграл российский актер Федор Добронравов, который попал в санкционный список Минкульта.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинское кино постоянно развивается и за первые десять месяцев 2018 года доходы от украинского кино в денежном эквиваленте выросли  на 66 процентов.


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