Умер президент популярного фестиваля Comic-Con

Джон Роджерс занимал пост президента международного фестиваля комиксов и поп-культуры с 1986 года. Причиной его смерти стала глиобластома – агрессивная форма опухоли головного мозга.

Как пишут организаторы фестиваля, президент пережил своих брата Дэвида и сестру Барбару, а также супругу Джанет Тейт. Его семья также призвала людей вместо того, чтобы приносить цветы на похороны, почтить память Джона Роджерса, жертвуя деньги на счет Ассоциации опухоли мозга или американскому Союзу гражданских свобод.

Стоит отметить, что фестиваль Comic-Con проходит ежегодно в городе Сан-Диего, начиная с 1970 года. На него съезжаются поклонники комиксов и косплея со всего мира. Помимо этого, презентуются новые сериалы, происходит общение актеров с фанатами. Большое внимание уделяется видеоиграм и аниме-культуре. А в сентябре в Киеве состоялся международный фестиваль Comic Con Ukraine, выдержанный в духе американского предшественника.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в датском городе Рандерс состоялся первый фестиваль "Дни украинской культуры в Дании". В рамках мероприятия были представлены историческая украинская ярмарка, изделия украинской кухни, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, традиционные украинские забавы для детей.