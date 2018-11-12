11:15 12.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Актеры "Дизель Шоу" устроили марафон коррупционеров - ВИДЕО

В новом выпуске актеры Дизель Шоу показали, как можно проверять чиновников, подозреваемых в коррупции. Для них устроили марафон коррупционеров.

Актеры

Соответствующий выпуск шоу уже доступен на канале коллектива.

Так, согласно, идее номера, некоторые чиновники восприняли этот забег буквально, а кто-то – как призыв бежать “с нажитым непосильным трудом”.

Например, герой Егора Крутоголова явился с чемоданом, полагая, что с помощью марафона хотят провести люстрацию.

"Мужики, СМС все получали? 8.00 Хрещатик. Бегут все. Все департаменты, даже мэр бежит. Вот я бабки все обналичил, документы уничтожил, жену предупредил, любовниц тоже. Готов на все 100%", - подытожил герой.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", команда актеров "Дизель Студио"  уведомила своих поклонников о новом всеукраинском туре. Вместе с "Дизель Шоу" в тур отправятся известные юмористы из команды КВН "Уездный город" - Сергей Писаренко и Евгений Никишин.


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