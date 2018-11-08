11:09 08.11.2018 | Культура | Новости
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В музее восковых фигур появится копия Аквамена

В декабре в музее Мадам Тюссо в Орландо будет открыта фигура Джейсона Момоа в роли Аквамена. Появление фигуры приурочено к премьере блокбастера.

В музее восковых фигур появится копия Аквамена

Соотвествующая информация появилась в Instagram музея.

На фото видно, что фигура Аквамена создана в изумрудно-золотых доспехах с трезубцем в руках. 

Согласно информации, фигура Аквамена пополнит тематическую экспозицию супергероев Justice League: A Call for Heroes, в которой уже представлены Чудо-женщина, Супермен и Бэтмен.

К слову, премьера фильма "Аквамен" запланирована на декабрь этого года. В картине также сыграли Николь Кидман, Дольф Лундгрен, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Уиллем Дефо. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", производство фильма "Аквамен" завершили на два месяца раньше, чем планировали. Но премьеру фильма переносить не будут.


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