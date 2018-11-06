10:34 06.11.2018 | Культура | Новости
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Легендарные Spice Girls отправляются в мировое турне

Участницы легендарного коллектива Spice Girls воссоединяются и едут в тур, но не в полном составе. К коллективу не присоединится Виктория Бэкхем.

Легендарные Spice Girls отправляются в мировое турне

Об этом участницы группы сообщили на своей официальной странице в Twitter.

Переговоры с Викторией длились более полугода, однако ее финальным решением было “нет”: она слишком занята детьми и собственным домом моды. На своей страничке в Instagram Виктория отметила, что “Spice Girls были важнейшей частью ее жизни и она желает девчонкам хорошенько повеселиться”.

К слову, Spice Girls - группа, образованная в 1994 году,  которая завершила свои выступления еще в далеком 2012-м. Причиной тому стала как чрезмерная усталость девушек, так и конфликты внутри коллектива. Тем не менее, участницы давали надежду своим поклонникам, периодически заявляя о скором воссоединении.

И воссоединение таки произошло: в тур отправятся участницы Мел Си (33 года), Джерри Холиуэлл (46 лет), Эмма Бантон (42 года), Мел Би (43 года). Впрочем, девушки выразили надежду, что на одном из концертов Виктория все-таки присоединится к ним. Ближайшие выступления Spice Girls пройдут в Великобритании – уже 1 июня 2019 года группа выступит в Манчестере.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", легендарная глэм-рок группа Kiss объявила о прощальном турне "End of the Road".


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