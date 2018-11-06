11:12 06.11.2018 | Культура | Новости
100207238:di

Из жизни ушел известный джазовый музыкант

Американский джазовый трубач Рой Харгроув умер на 50-м году жизни. 

Из жизни ушел известный джазовый музыкант

Об этом сообщил американский журнал The Variety.

По информации издания, причиной смерти музыканта стал сердечный приступ. Также известно, что Харгроув несколько лет находился на диализе и был госпитализирован по причинам, связанным с функцией почек.

Незадолго до смерти музыкант планировал выступление в Нью-Джерси в субботу вечером, 10 ноября, в рамках джазового фестиваля TD James Moody.

К слову, Рой Харгроув был шесть раз номинирован на премию Грэмми, дважды становился лауреатом — в 1998 году за альбом "Habana" и в 2002-м за "Directions in Music: Live at Massey Hall".

Коллеги музыканта считали его величайшим трубачом своего поколения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в возрасте 94 лет скончался известный американский джазмен и композитор Боб Дороу.


Поделиться
Читайте также:
 
Королева Британии Елизавета II нарушила правила ради Меган Маркл В Грузии произошло два землетрясения В Харьковской области произошел взрыв бытового газа, пострадал мужчина Легендарные Spice Girls отправляются в мировое турне
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив