Из жизни ушел известный джазовый музыкант

Об этом сообщил американский журнал The Variety.

По информации издания, причиной смерти музыканта стал сердечный приступ. Также известно, что Харгроув несколько лет находился на диализе и был госпитализирован по причинам, связанным с функцией почек.

Незадолго до смерти музыкант планировал выступление в Нью-Джерси в субботу вечером, 10 ноября, в рамках джазового фестиваля TD James Moody.

К слову, Рой Харгроув был шесть раз номинирован на премию Грэмми, дважды становился лауреатом — в 1998 году за альбом "Habana" и в 2002-м за "Directions in Music: Live at Massey Hall".

Коллеги музыканта считали его величайшим трубачом своего поколения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в возрасте 94 лет скончался известный американский джазмен и композитор Боб Дороу.