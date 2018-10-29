10:15 29.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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В сети появились неизвестные кадры с Мариной Поплавской - ВИДЕО

Актеры "Дизель шоу" посвятили Марине Поплавской трогательный ролик.

В сети появились неизвестные кадры с Мариной Поплавской - ВИДЕО

На официальном ютуб-канале программы "Дизель шоу" вышел 12-минутный ролик, посвященный погибшей Марине. В состав видео вошли редкие и ранее никогда не опубликованные фото и видео актрисы. 

В этом фильме актеры решили показать, каким человеком была Марна. Кем хотела стать в детстве будущая звезда? Какой была семья артистки? Что значили для нее КВН и “Дизель Шоу”? Какое у нее было отношение к ученикам? И ответы на многие другие вопросы коллектив дал в этом неюольшом фильме.

Видео также было приурочено к 9 дню с момента трагической смерти "Королевы юмора".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", актеры популярного комедийного Дизель Шоу, которые недавно попали в ужасную аварию на трассе Киев-Чоп, сообщили о перенесении осеннего тура.


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