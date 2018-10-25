Стали известны дальнейшие планы коллектива "Дизель Шоу" - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба комиком на официальной странице в Facebook.

Отметим, что осенью этого года у "Дизель Шоу" был запланирован масштабный всеукраинский тур. Однако, из-за жуткого ДТП в котором погибла одна из участниц коллектива Марина Поплавская было принято единогласное решение перенести выступления на начало 2019 года.

Все билеты на тур Very Special Original Party будут актуальны, а точные даты концертов коллектив сообщит позже. Также в "Дизель Шоу" сообщили, что в пятницу, 26 октября, на Youtube-канале Дизель Студио выйдет выпуск, посвященный Королеве юмора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный украинский актер, учасник "Дизель шоу" Олег Иваница сообщил об уходе из проекта.Он отметил, что сожалеет о том, что пустил на переднее сидение Марину. И без нее для актера шоу уже не то.