16:55 25.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Стали известны дальнейшие планы коллектива "Дизель Шоу" - ФОТО

Актеры популярного комедийного Дизель Шоу, которые недавно попали в ужасную аварию на трассе Киев-Чоп, сообщили о перенесении осеннего тура.

Стали известны дальнейшие планы коллектива

Об этом сообщила пресс-служба комиком на официальной странице в Facebook.

Отметим, что осенью этого года у "Дизель Шоу" был запланирован масштабный всеукраинский тур. Однако, из-за жуткого ДТП в котором погибла одна из участниц коллектива Марина Поплавская было принято единогласное решение перенести выступления на начало 2019 года.

Все билеты на тур Very Special Original Party будут актуальны, а точные даты концертов коллектив сообщит позже. Также в "Дизель Шоу" сообщили, что в пятницу, 26 октября, на Youtube-канале Дизель Студио выйдет выпуск, посвященный Королеве юмора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный украинский актер, учасник "Дизель шоу" Олег Иваница сообщил об уходе из проекта.Он отметил, что сожалеет о том, что пустил на переднее сидение Марину. И без нее для актера шоу уже не то. 


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