12:10 23.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Звезда известного украинского сериала стала мамой - ФОТО

Украинская актриса, звезда телесериала "Школа", Виктория Юрчук, стала мамой.

Звезда известного украинского сериала стала мамой - ФОТО

Этой радостной новостью актриса поделилась в своем аккаунте в Instagram.

Виктория рассказала о том, что попала в роддом сразу после съемок. И где-то в  4:00 уже стала счастливой  мамой новорожденной девчоки.

Также она поблагодарила врача, который принимал роды, за профессионализм и терпение. И, конечно же, своего мужа, который был рядом. А также родителей и друзей, которые всячески поддерживали. Однако более всего Виктория благодарна за свою маленькую доченьку.

На фото, которое опубликовала звезда, запечатлена бирка из роддома. Согласно ей, малышка родилась весом 3,890 кг и ростом 54 см. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", фильмы и сериалы украинского производства набирают все большую популярность.


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