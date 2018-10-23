Звезда известного украинского сериала стала мамой - ФОТО

Этой радостной новостью актриса поделилась в своем аккаунте в Instagram.

Виктория рассказала о том, что попала в роддом сразу после съемок. И где-то в 4:00 уже стала счастливой мамой новорожденной девчоки.

Также она поблагодарила врача, который принимал роды, за профессионализм и терпение. И, конечно же, своего мужа, который был рядом. А также родителей и друзей, которые всячески поддерживали. Однако более всего Виктория благодарна за свою маленькую доченьку.

На фото, которое опубликовала звезда, запечатлена бирка из роддома. Согласно ей, малышка родилась весом 3,890 кг и ростом 54 см.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", фильмы и сериалы украинского производства набирают все большую популярность.