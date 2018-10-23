16:52 23.10.2018 | Культура | Новости
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Актер культового сериала "Игра престолов" стал отцом - ФОТО

Голливудский актер Альфи Аллен, известный по роли Теона Грейджоя в "Игре престолов", впервые стал отцом.

Актер культового сериала

Примечательно, что о беременности подруги Алфи Аллена ни прессе, ни его подписчикам ничего не было известно. И лишь после того как сам актер выложил в соцсеть снимок новорожденной дочки, прекрасная новость разлетелась по свету.

"С любовью и всепоглощающей радостью представляем вам нового члена нашей семьи. Она само совершенство", - прокомментировал фотографию новоиспеченный отец.

Отметим, что матерью ребенка стала диджей Элли Тейлз. О том, что пара встречается впервые стало известно в июне прошлого года, когда они попали под прицел фотографов на отдыхе в Испании. После этого молодая парочка несколько раз выходила в свет, однако в последнее время - по-видимому, из-за положения Алли - эти выходы прекратились. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская актриса, звезда телесериала "Школа", Виктория Юрчук, стала мамой. Девушка рассказала о том, что попала в роддом сразу после съемок.


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