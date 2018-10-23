Актер культового сериала "Игра престолов" стал отцом - ФОТО

Примечательно, что о беременности подруги Алфи Аллена ни прессе, ни его подписчикам ничего не было известно. И лишь после того как сам актер выложил в соцсеть снимок новорожденной дочки, прекрасная новость разлетелась по свету.

"С любовью и всепоглощающей радостью представляем вам нового члена нашей семьи. Она само совершенство", - прокомментировал фотографию новоиспеченный отец.

Отметим, что матерью ребенка стала диджей Элли Тейлз. О том, что пара встречается впервые стало известно в июне прошлого года, когда они попали под прицел фотографов на отдыхе в Испании. После этого молодая парочка несколько раз выходила в свет, однако в последнее время - по-видимому, из-за положения Алли - эти выходы прекратились.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская актриса, звезда телесериала "Школа", Виктория Юрчук, стала мамой. Девушка рассказала о том, что попала в роддом сразу после съемок.