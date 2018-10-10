Ушла из жизни известная голливудская актриса - ФОТО, ВИДЕО

Как отмечается, смерть наступила в доме Селесты в калифорнийском городе Уэстлейк Виллидж. Знакомые и друзья актрисы поговаривают, что причиной смерти стал рак яичника.

"Ее борьба с раком яичников длилась четыре года. Впервые звезда рассказала о недуге еще в 2014 году. Однак, несмотря на все лечения и процедуры, болезнь не удалось победить", - рассказали близкие.

Селеста Жанна Ярналл родилась 26 октября 1944 года в Калифорнии. В кино дебютировала в 1963 году, а уже в 1967 году ее на Каннском фестивале заметил режиссер Гарри Алан Бауэрс, который пригласил Селесту сняться в своем фильме "Ева". Этот фильм принес Селесте Ярналл славу и популярность.

На ее счету такие фильмы как "Вокруг света под морем", "Немного жизни, немного любви", в котором партнером Ярналл стал король рок-н-ролла Элвис Пресли, "Ева", "Зверь крови", "Механик", "Фатальная красота", а также множество работ на телевидении, в том числе и два эпизода из популярного сериала "Стар Трек".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Санкт-Петербурге в воскресенье, 10 июня, в возрасте 57 лет скоропостижно скончалась актриса Татьяна Малыщицкая.