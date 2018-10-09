Украинская кинолента взорвала прокат

Об этом сообщил глава Госкино на своей странице в Facebook. Он добавил, что за это время фильм уже посмотрело более 150 тыс. людей.

Недавно в прокат вышла кинокомедия украинского произвосдства "Сумасшедшая свадьба". И лишь за первые выходные кинопроката комедия собрала рекордную сумму денег. В фильме снялись очень много известных украинских звезд. В частности, певцы Потап и Monatik, которые сыграли священиков, Юрий Горбунов в роли тамады и Олег Винник, чью роль держат в секрете.

Режиссер отмечает, что лента вышла довольно сумасшедшая, динамичная и смешная. Но действительно ли удалось режиссерам передать весь драйв - решать исключительно зрителям.

В центре сюжета киноленты семья, чья дочь отправляется на учебу во Францию. В скором времени она собщает родителям о том, что выходит замуж и скоре вернется в родные края. Но все не так просто - избранником девушки стал афрофранцуз. Какие приключения ожидают парня в Украине и как он справится со всеми трудностями смотрите в кинотеатрах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в кинотеатрах теперь можно смотреть фильмы 18+ круглосуточно.