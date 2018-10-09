10:15 09.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинская кинолента взорвала прокат

В Государственном агентсве по вопросам кино сообщили, что украинская кинокомедия "Сумасшедшая свадьба" собрала рекордную сумму денег за первые выходные в прокате. 

Украинская кинолента взорвала прокат

Об этом сообщил глава Госкино на своей странице в Facebook. Он добавил, что за это время фильм уже посмотрело более 150 тыс. людей. 

Недавно в прокат вышла кинокомедия украинского произвосдства "Сумасшедшая свадьба". И лишь за первые выходные кинопроката комедия собрала рекордную сумму денег. В фильме снялись очень много известных украинских звезд. В частности, певцы Потап и Monatik, которые сыграли священиков, Юрий Горбунов в роли тамады и Олег Винник, чью роль держат в секрете. 

Режиссер отмечает, что лента вышла довольно сумасшедшая, динамичная и смешная. Но действительно ли удалось режиссерам передать весь драйв - решать исключительно зрителям.

В центре сюжета киноленты семья, чья дочь отправляется на учебу во Францию. В скором времени она собщает родителям о том,  что выходит замуж и скоре вернется в родные края. Но все не так просто - избранником девушки стал афрофранцуз. Какие приключения ожидают парня в Украине и как он справится со всеми трудностями смотрите в кинотеатрах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в кинотеатрах теперь можно смотреть фильмы 18+ круглосуточно.


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