12:33 05.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205053:test

Украинцы смогут смотреть фильмы 18+ круглосуточно

Кабинет Министров отменил временные ограничения на показы фильмов 18+. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Украинцы смогут смотреть фильмы 18+ круглосуточно

Соответствующее решение было принято Кабмином в четверг, 4 октября. А сегодня появилось официальное сообщение от пресс-службы Министерства культуры Украины. В частности, Минкульт сообщает, что теперь украинцы смогут смотреть фильмы 18+ + на протяжении целого дня. Подобное введения будет позитивно влиять на разнообразие кинопоказов и способствует внедрению прогрессивного зарубежного кинопроизводства в Украине.

Ранее фильмы 18+ можно было смотреть лишь с 18:00 до 6:00. Это в свою очередь приводило к значительным ограничениям доступа зрителя к просмотру кинолент с данным возрастным ограничением.

В ведомстве также напомнили о том, что контроль за допуском лиц, которые не достигли 18 лет, к просмотру подобных фильмов исключительно обязанность субъектов предпринимательства – кинодемонстраторами.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Порошенко сообщал о том, что приоритетными для отечественной киноиндустрии являются документальные и исторические ленты.


Поделиться
Читайте также:
 
Президент Филиппин Дутерте из-за болезни может уйти в отставку Эрдоган предлагает провести референдум ЕС Дания выделит на программу ООН в Украине 9,2 миллиона долларов В Украине подорожает стационарный телефон
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив