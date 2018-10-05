Украинцы смогут смотреть фильмы 18+ круглосуточно

Соответствующее решение было принято Кабмином в четверг, 4 октября. А сегодня появилось официальное сообщение от пресс-службы Министерства культуры Украины. В частности, Минкульт сообщает, что теперь украинцы смогут смотреть фильмы 18+ + на протяжении целого дня. Подобное введения будет позитивно влиять на разнообразие кинопоказов и способствует внедрению прогрессивного зарубежного кинопроизводства в Украине.

Ранее фильмы 18+ можно было смотреть лишь с 18:00 до 6:00. Это в свою очередь приводило к значительным ограничениям доступа зрителя к просмотру кинолент с данным возрастным ограничением.

В ведомстве также напомнили о том, что контроль за допуском лиц, которые не достигли 18 лет, к просмотру подобных фильмов исключительно обязанность субъектов предпринимательства – кинодемонстраторами.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Порошенко сообщал о том, что приоритетными для отечественной киноиндустрии являются документальные и исторические ленты.