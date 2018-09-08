21:44 08.09.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ани Лорак рассказала о своих отношениях с мужем

Совсем недавно вокруг семьи эпатажной певицы Ани Лорак, которая появляется на публике без обручального кольца, ходят сплетни. Сама же звезда призналась - что не прощает предательства. Об этом сообщает издание Dni.ru.

Ани Лорак рассказала о своих отношениях с мужем

"Я не смогу простить предательства. Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть", - заявила журналистам певица.

Однако, при этом она призвала женщин быть терпеливыми, милосердными, уметь уступать. "Ведь вы – настоящие дивы любви", – сказала Лорак.

Добавим, ранее мужа Лорак засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео супруг обнимал спутницу, что-то шепча ей на ушко. Предполагаемую любовницу Мурата Налчаджиоглу зовут Яна Беляева.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", присутствие президента Российской Федерации Владимира Путина на свадьбе министра иностранных дел Австрии дискредитирует страну как нейтральное государство. Такое мнение на своей страничке в Facebook высказала народный депутат Украины Анна Гопко. По ее словам, стали известно, что среди гостей на свадьбе главы австрийской дипломатии будет и Путин.


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