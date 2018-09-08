Ани Лорак рассказала о своих отношениях с мужем

"Я не смогу простить предательства. Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть", - заявила журналистам певица.

Однако, при этом она призвала женщин быть терпеливыми, милосердными, уметь уступать. "Ведь вы – настоящие дивы любви", – сказала Лорак.

Добавим, ранее мужа Лорак засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео супруг обнимал спутницу, что-то шепча ей на ушко. Предполагаемую любовницу Мурата Налчаджиоглу зовут Яна Беляева.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", присутствие президента Российской Федерации Владимира Путина на свадьбе министра иностранных дел Австрии дискредитирует страну как нейтральное государство. Такое мнение на своей страничке в Facebook высказала народный депутат Украины Анна Гопко. По ее словам, стали известно, что среди гостей на свадьбе главы австрийской дипломатии будет и Путин.