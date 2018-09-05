14:39 05.09.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ушел из жизни заслуженный журналист Украины - ФОТО

Во вторник, четвертого сентября, на 66-м году жизни неожиданно для всех умер бывший генеральный директор Украинского национального информационного агентства "Укринформ" Виктор Чамара.

Ушел из жизни заслуженный журналист Украины - ФОТО

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отмечается, в настоящее время причины его смерти не указываются.

По предварительным данным, Чамара возглавлял агентство в течение 12 лет – с мая 1999-го по май 2011 года, до этого в агентстве прошел путь от обозревателя и старшего редактора до руководящих должностей

Заслуженный журналист Украины, был отмечен орденом "За заслуги" двух степеней. Избирался секретарем и председателем ревизионной комиссии Национального Союза Журналистов Украины.

Стоит добавить, что в последние годы работал в газете "Голос Украины".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ушел из жизни режиссер-постановщик киевского Театра на Подоле Игорь Славинский.


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