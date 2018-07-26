В России умер известный блогер и журналист - ФОТО

Как отметила возлюбленная Шалагинова, причиной смерти стал рак. Он умер во сне, поэтому уход был неболезненным.

В то же время Настя отметила, что продолжит дело своего возлюбленного, и будет дальше вести страницу, с целью рассказывать читателям об онкологии.

Отметим, что два года назад у Шалагинова была диагностирована эпителиоидная саркома - редкий вид рака мягких тканей, практически не поддающийся лечению.

После того, как Никита узнал о своей болезни, юноша создал паблик во "ВКонтакте", где рассказывал о своей борьбе с недугом. Чуть позже он решил создать портал, который смог бы помочь выздороветь другим людям.

Стоит добавить, что блогер лечился в Южной Корее и Германии, прошел две операции, шесть курсов химиотерапии и 33 курса лучевой терапии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в американском штате Нэшвилле на 88 году жизни умер барабанщик Ди Джей Фонтана, который являлся участником группы Элвиса Пресли.