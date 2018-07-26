15:25 26.07.2018 | Культура | Новости
100199901:labazovych

В России умер известный блогер и журналист - ФОТО

В российской столице ушел из жизни популярный блогер и талантлив журналист Никита Шалагинов. На момент смерти молодому парню было 22 года. О его кончине поведала девушка Анастасия на своей странице в Instagram.

В России умер известный блогер и журналист - ФОТО

Как отметила возлюбленная Шалагинова, причиной смерти стал рак. Он умер во сне, поэтому уход был неболезненным.

В то же время Настя отметила, что продолжит дело своего возлюбленного, и будет дальше вести страницу, с целью рассказывать читателям об онкологии.

Отметим, что два года назад у Шалагинова была диагностирована эпителиоидная саркома - редкий вид рака мягких тканей, практически не поддающийся лечению.

После того, как Никита узнал о своей болезни, юноша создал паблик во "ВКонтакте", где рассказывал о своей борьбе с недугом. Чуть позже он решил создать портал, который смог бы помочь выздороветь другим людям. 

Стоит добавить, что блогер лечился в Южной Корее и Германии, прошел две операции, шесть курсов химиотерапии и 33 курса лучевой терапии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в американском штате Нэшвилле на 88 году жизни умер барабанщик Ди Джей Фонтана, который являлся участником группы Элвиса Пресли.


Поделиться
Читайте также:
 
Возле Рыбальского моста в Киеве сгорела баржа - ВИДЕО Сегодня Мариуполь стартует в Лиге Европы В футбольном мяче, который Путин подарил Трампу, есть чип с передатчиком Экс-солдата ВСУ после попытки суицида отправили в больницу
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив