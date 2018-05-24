В Украине сняли с Кобзона все государственные награды

Известный российский певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон, который открыто заявлял о поддержке стороны боевиков "ДНР-ЛНР", лишен всех украинских государственных наград.
Об этом информирует указ президента Украины Петра Порошенка №126/2018.
В сторону Кобзона применен ряд ограничительных мер со стороны лидера Украины. Среди них блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
Также в его сторону будут предотвращать вывод капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применения запрета въезда на территорию Украины; лишение государственных наград Украины, других форм отличия; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом.
Санкции против него ввели бессрочно. Певец имел звание народного артиста Украины.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Службе безопасности Украины приняли решение на три года ограничить въезд на территорию государства российскому блогеру и стендап-комику Даниилу Поперечному.
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