В Украине сняли с Кобзона все государственные награды

Об этом информирует указ президента Украины Петра Порошенка №126/2018.

В сторону Кобзона применен ряд ограничительных мер со стороны лидера Украины. Среди них блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Также в его сторону будут предотвращать вывод капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применения запрета въезда на территорию Украины; лишение государственных наград Украины, других форм отличия; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом.

Санкции против него ввели бессрочно. Певец имел звание народного артиста Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Службе безопасности Украины приняли решение на три года ограничить въезд на территорию государства российскому блогеру и стендап-комику Даниилу Поперечному.