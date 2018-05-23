05:00 23.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Венский бал организуют во Львове

23 мая 2018 года в 19:00 в Доме ученых, на львовской улице Ноябрьской революции, в шестом доме пройдет торжественная церемония Благотворительного Венского бала, который каждый год объединяет деятелей культуры, политики, бизнеса и образования.

Венский бал организуют во Львове

Об этом сообщает Юлия Сапацинска, соорганизатор благотворительного Венского бала, в сети Facebook.

В программе планируется аукцион картин. Все одержанные средства будут направлены на нужды футбольной групп детей-сирот, которые будут представлять страну в мировом соревновании по мини-футболу в Варшаве.

Организаторами бала выступают Институт экуменических студий, ОО "Культурный город" и учащиеся Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Дресс-кодом для дам является длинное вечернее платье, а мужчинам следует прийти в классическом костюме, смокинге или фраке. Ведущим мероприятия будет Андрей Ферцак.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Львовщине в Славском на горе Захар Беркут около  верхней станции  подъемника всполохнула сухая трава. 


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