Венский бал организуют во Львове

23 мая 2018 года в 19:00 в Доме ученых, на львовской улице Ноябрьской революции, в шестом доме пройдет торжественная церемония Благотворительного Венского бала, который каждый год объединяет деятелей культуры, политики, бизнеса и образования.
Об этом сообщает Юлия Сапацинска, соорганизатор благотворительного Венского бала, в сети Facebook.
В программе планируется аукцион картин. Все одержанные средства будут направлены на нужды футбольной групп детей-сирот, которые будут представлять страну в мировом соревновании по мини-футболу в Варшаве.
Организаторами бала выступают Институт экуменических студий, ОО "Культурный город" и учащиеся Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Дресс-кодом для дам является длинное вечернее платье, а мужчинам следует прийти в классическом костюме, смокинге или фраке. Ведущим мероприятия будет Андрей Ферцак.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Львовщине в Славском на горе Захар Беркут около верхней станции подъемника всполохнула сухая трава.
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