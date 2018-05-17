15:51 17.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Экс-возлюбленная принца Гарри рассказала об их романе - ФОТО

Бывшая девушка принца Гарри, 32-летняя дизайнер ювелирных украшений Челси Дэви, не пожелает никому таких пыток, которые она ощутила за время их романа. Такое заявление она сделала за несколько дней до свадьбы принца Гарри с Меган Маркл.

Экс-возлюбленная принца Гарри рассказала об их романе - ФОТО

Об этом пишет Harpers Bazaar.

Как призналась зкс-возлюбленная, для нее все семь лет с Гарри были пыткой. По ее словам, она чувствовала давление со стороны, дискомфорт, чувствовала на себе оценочные взгляды. Так, вместо того, чтобы наслаждаться отношениями и оставаться нормальной девушкой, она была  в постоянном стрессе.

"Обидно ли мне, что я не выхожу замуж за принца сейчас? Нет, это бесспорно жизнь не для меня", - заявила она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сестра американской актрисы и модели Меган Маркл, которая готовится выйти замуж за британского принца Гарри, угораздила в автомобильную аварию. Причиной этому послужил назойливый журналист-фотограф, который пытался сделать снимок Саманты и ее бойфренда.


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