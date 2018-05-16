16:56 16.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100194198:labazovych

MЕLOVIN рассказал, сколько стоила поездка на Евровидение

Накануне в украинской столице состоялась пресс-конференция Melovin’a, который несколько дней назад представлял Украину на Евровидении 2018. Певец поделился своими впечатлениями об участии в международном песенном конкурсе.

MЕLOVIN рассказал, сколько стоила поездка на Евровидение

Как заявила креативный продюсер Нацотбора Наталья Франчук, полная подготовка номера на конкурсе стоила телеканалу СТБ около 2,3 млн грн. Такая сумма состоит из всех расходов: аранжировка песни, сценографика, реквизит, услуги постановщика и стилиста, спецэффекты, расходы на транспорт и проживание. Вместе с тем продюсер призналась, что отказалась от поездки в Португалию с командой, чтобы не увеличивать траты.

При этом сам MELOVIN о Евровидении говорит с улыбкой и с хорошими воспоминаниями. Так, даже вопрос о строгой оценке жюри не расстроил артиста.

Согласно словам музыканта, главное — оценка зрителей, ведь именно для них все делается.

"На отборе было сложнее. На финале меньше злобы, зависти. Там скорее дружеская атмосфера. Под песни Нетты (участницы от Израиля, которая выиграла конкурс в этом году) я каждый раз танцевал!", - подчеркнул MELOVIN.

Напоследок певец облагодарил каждого члена команды, которая готовила его выступление, и высоко оценил организацию в целом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", молодой украинский певец MELOVIN, который представлял Украину на песенном конкурсе “Евровидение-2018”, отправляется в концертный тур.


Поделиться
Читайте также:
 
Министерствам за 30 дней нужно передать ФГИУ предприятия для продажи В Украине новая вспышка кори, за неделю заболело более 1,4 тыс. людей В Амрике могут отсрочить введение пошлин на металлы для ЕС В США мужчина погиб от взрыва электронной сигареты
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив