MЕLOVIN рассказал, сколько стоила поездка на Евровидение

Накануне в украинской столице состоялась пресс-конференция Melovin’a, который несколько дней назад представлял Украину на Евровидении 2018. Певец поделился своими впечатлениями об участии в международном песенном конкурсе.
Как заявила креативный продюсер Нацотбора Наталья Франчук, полная подготовка номера на конкурсе стоила телеканалу СТБ около 2,3 млн грн. Такая сумма состоит из всех расходов: аранжировка песни, сценографика, реквизит, услуги постановщика и стилиста, спецэффекты, расходы на транспорт и проживание. Вместе с тем продюсер призналась, что отказалась от поездки в Португалию с командой, чтобы не увеличивать траты.
При этом сам MELOVIN о Евровидении говорит с улыбкой и с хорошими воспоминаниями. Так, даже вопрос о строгой оценке жюри не расстроил артиста.
Согласно словам музыканта, главное — оценка зрителей, ведь именно для них все делается.
"На отборе было сложнее. На финале меньше злобы, зависти. Там скорее дружеская атмосфера. Под песни Нетты (участницы от Израиля, которая выиграла конкурс в этом году) я каждый раз танцевал!", - подчеркнул MELOVIN.
Напоследок певец облагодарил каждого члена команды, которая готовила его выступление, и высоко оценил организацию в целом.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", молодой украинский певец MELOVIN, который представлял Украину на песенном конкурсе “Евровидение-2018”, отправляется в концертный тур.
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