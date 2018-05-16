MЕLOVIN рассказал, сколько стоила поездка на Евровидение

Как заявила креативный продюсер Нацотбора Наталья Франчук, полная подготовка номера на конкурсе стоила телеканалу СТБ около 2,3 млн грн. Такая сумма состоит из всех расходов: аранжировка песни, сценографика, реквизит, услуги постановщика и стилиста, спецэффекты, расходы на транспорт и проживание. Вместе с тем продюсер призналась, что отказалась от поездки в Португалию с командой, чтобы не увеличивать траты.

При этом сам MELOVIN о Евровидении говорит с улыбкой и с хорошими воспоминаниями. Так, даже вопрос о строгой оценке жюри не расстроил артиста.

Согласно словам музыканта, главное — оценка зрителей, ведь именно для них все делается.

"На отборе было сложнее. На финале меньше злобы, зависти. Там скорее дружеская атмосфера. Под песни Нетты (участницы от Израиля, которая выиграла конкурс в этом году) я каждый раз танцевал!", - подчеркнул MELOVIN.

Напоследок певец облагодарил каждого члена команды, которая готовила его выступление, и высоко оценил организацию в целом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", молодой украинский певец MELOVIN, который представлял Украину на песенном конкурсе “Евровидение-2018”, отправляется в концертный тур.