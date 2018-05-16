Известная украинская певица уходит со сцены - ВИДЕО

Отметим, чото Мария Яремчук является дочерью легендарного украинского композитора и певца Назария Яремчука. Поэтому, это и не удивительно, что молодая исполнительница еще с детства занималась вокалом

Впервые Украина узнала о вокальных способностях артистки в 2012 году, когда она дебютировала на проекте "Голос страны". С тех пор Мария приняла участие в престижных международных конкурсах, где представляла Украину. В частности, на "Новой волне" звезда заняла третье место, а на "Евровидении-2014" – шестое место.

Сейчас Мария Яремчук имеет большую популярность в Украине. Артистка записала шесть клипов, дала новое звучание известной песне звездного отца, а также снялась в фильме "Легенда Карпат", который вышел на экраны в этом году.

Однако несмотря на стремительную карьеру девушка решила прекратить творческую деятельность. Кроме этого, в эфире украинского телеканала звезда заявила, что для нее "каждый выход на сцену, как маленькая смерть". Впоследствии в соцсети появилось окончательное решение Марии Яремчук о прекращении карьеры.

"Понимая теперь саму себя, я не вижу смысла петь ту музыку, которую пела, носить то имя, которое я носила и тот багаж также! Это, наверное, сложно - оставлять наработки, если они есть, как бы кто к ним не относился! Все, что уже есть, - это много, и сказать: "Пока!" Тяжеловато. Я боялась. Я целый год принимала решение! , – написала певица в соцсети.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский продюсер и рэпер, тренер вокального шоу на "Голос страны" Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, покрасил бороду в желтый цвет и обнародовал фотоснимки.