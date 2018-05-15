Победительница "Евровидения 2018" проигнорировала поездку в Россию - ВИДЕО

Израильская певица Нетта Барзилай, которая заняла первое место на Евровидении 2018, отказалась приехать в Россию на церемонию награждения премии МУЗ-ТВ.
Об этом сообщил Telegram-канал Super.
Как отмечается, причиной отказа стал гей-парад, запланированный в Израиле в день вручения премии. Поэтому, артистка просто физически посетить Россию не успеет, так как сама примет участие в израильском гей-параде. Известно, что это мероприятие является для ее команды куда более важным, чем сьемки в РФ.
Еще одной причиной отказа от поездки, является то, что в России ущемляются права ЛГБТ-сообщества. А это, как известно, Нетта не может принять и одобрить.
Добавим, что Нетта Барзилай стала известна миру своим эксцентричным номером и победой на ежегодном международном песенном конкурсе Евровидение 2018.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общество Израиля расколото: победившая на конкурсе "Евровидение" в этом году израильская певица Нетта представляет ту его часть, которая открыта миру. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху хочет провести конкурс в Иерусалиме, обслуживая тем самым интересы сторонников ограничительной политики и изоляции.
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