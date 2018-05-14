MELOVIN отправляется в тур по Украине - ФОТО

С новым фееричным шоу артист посетит Киев, Одессу, Львов, Днепр и Харьков.

Напомним, что MELOVIN впервые заявил о себе в шестом сезоне шоу "Х-фактор", в котором стал победителем. А уже в 2018 году достойно представил Украину на конкурсе "Евровидение" с песней "Under the Ladder", по результатам зрительского голосования заняв 7 место (17 в общем голосовании).

Благодаря необычному и запоминающемуся образу в сочетании с впечатляющими вокальными данными, MELOVIN собрал целую армию поклонников, которые называют себя "меловинаторами".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финале 63-го песенного конкурса Евровидение-2018 победила представительница Израиля Нетта Барзилай, которая сумела набрать 373 балла. При этом, представитель Украины MELOVIN занял 17 место. Так, от профессиональных членов жюри 25 стран-участниц украинский певец получил оценки лишь от Азербайджана – 6 баллов, и Молдовы – 5 баллов.