11:34 25.04.2018 | Культура | Новости
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Ушел из жизни знаменитый джазмен - ВИДЕО

В возрасте 94 лет скончался известный американский джазмен и композитор Боб Дороу.

Ушел из жизни знаменитый джазмен - ВИДЕО

Как сообщает телеканал CNN, причина смерти пока не афишируется. В то же время известно, что в знаменитости еще в 2017 году врачи диагностировали рак.

При этом дочь композитора заявила, что за время своей творческой деятельности он выпустил около 30 альбомов. В частности, его дебютная пластинка Devil May Care вышла в 1956 году. Также ее отец играл музыку в жанрах кул-джаз и бибоп.

Отметим, что Боб Дороу писал и сам исполнял кмопозиции для детского образовательного шоу Schoolhouse Rock. Его дебютная и одна из самых популярных песен в этом проекте — Three Is A Magic Number ("Три — это магическое число").

К слову, в ней Дороу рассказывает о том, как часто число 3 встречается в жизни людей. Боб Дороу сотрудничал с такими звездами джаза, как Майлз Дэвис и Блоссом Дири.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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