13:57 23.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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"Шансон года": украинская певица похвасталась российской наградой - ФОТО

Народная артистка Украины Таисия Повалий, которая после Евромайдана убежала из родного государства в Россию, продолжает выступать и собирать почетные награды от страны-агрессора. Об этом свидетельствует фотография опубликованная на ее страничке в Instagram.

Так, в соем посте украинская звезда похвасталась очередной наградой РФ. На этот раз исполнительница удостоилась чести получить трофей "Шансон года".

"Премия "Шансон года"! "Сердце - дом для любви"! Спасибо Михаилу Гуцериеву и Виктории Коханой за песню", - подписала снимок любимица "Партии регионов".

Стоит добавить, что Таисия Повалий уехала из страны со своим мужем продюсером Игорем Лихутой. В тот момент ее супруг утверждал, что они обязательно вернутся в Украину, но как оказалось, это было только слова и не более чем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне в Москве состоялась церемония вручения одной из самых престижных и самых главных наград – "Золотой граммофон". Участие в мероприятии взяли не только исполнители из России, но и целый ряд украинских музыкантов.


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