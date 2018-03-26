19:54 26.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Меган Маркл решила сэкономить на свадебном платье

Невеста принца Гарри планирует тратить на платье не больше, чем герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Известно, что наряд герцогини Кембриджской стоил 250 000 фунтов. Об этом сообщает The Sun.

Меган Маркл решила сэкономить на свадебном платье

Средства массовой информации Великобритании сообщают, что Меган Маркл собирается отдать предпочтение более скромному наряду из тех побуждений, что слишком роскошное платье может вызвать критику и слухи в ее адрес.

Как отметила журналистка Великобритании Кэти Николл, не так давно появилась информация, что Меган хочет приобрести платье за сотни тысяч фунтов. Это маловероятно. Наряд Кейт Миддлтон стоил 250 000 фунтов и был оплачен ее родителями.

По словам Николл, Меган не станет пытаться переплюнуть будущую королеву и начинать жизнь в королевской семье с критики в свой адрес и сплетен о том, что она потратила, скажем, 400 000 фунтов на свадебный наряд.

Как известно, Кейт Миддлтон выходила замуж за принца Уильяма в платье от Alexander McQueen.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", принц Гарри, который вскоре поженится с актрисой Меган Маркл, пригласил на свадьбу одну из девушек, с которой общественность приписывала ему роман.


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