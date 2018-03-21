Прах Стивена Хокинга захоронят рядом с Ньютоном и Дарвином

Об этом говорится в твиттере аббатства.

Как заявил декан Вестминстерского аббатства преподобный Джон Холл, прах профессора Стивена Хокинга должен быть захоронен в аббатстве. Такое решение было принято из-за того, чтобы наука и религия работали вместе, чтобы попытаться решить великие загадки тайны жизни и Вселенной.

Отметим, Стивен Уильям Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.

Он родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако физическое состояние не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.

Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, британский физик является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации (это явление получило название "излучение Хокинга"). Стивен Хокинг - автор множества научно-популярных книг, в том числе таких, как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" и многих других.

Напонмим, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США умер 37-летний хакер Адриан Лами, который сумел выйти на след информатора организации Wikileaks.