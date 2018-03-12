13:17 12.03.2018 | Культура | Новости
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Лионель Месси стал отцом в третий раз - ФОТО

Аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси в третий раз стал отцом. Его супруга 30-летнего футболиста Антонелла Рокуццо родила ему сына.

Лионель Месси стал отцом в третий раз - ФОТО

Новорожденного малыша супружеская пара назвала Чиро.

Так, жена Месси в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлено все семейство: пятикратный обладатель "Золотого мяча" с двумя сыновьями приехали в роддом, чтобы навестить Антонеллу и малыша.

Отметим, что снимок собрал почти полтора миллиона "лайков" в соцсети и более 17 тысяч комментариев.

"Добро пожаловать, Чиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы!" — написал 30-летний Месси.

 

Стоит добавить, что у Месси и его супруги Антонеллы также подрастает пятилетний сын Тьяго и двухлетний Матео. Отметим, что пара поженилась только летом 2017 года.  Свадьбу Месси в Аргентине отгуляли в гостинице родного для пары Росарио – портового города на берегах реки Парана. Праздник прошел в роскошном отеле City Center, где также располагается казино. Для охраны было задействовано 350 полицейских.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян в очередной раз станет отцом. На этот раз 39-летней чиновник обретет дух отцовства в третий раз. 


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